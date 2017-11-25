В Украине распространяется новый вирус-шифровальщик

Сотрудники киберполиции сообщили о массовом распространении вируса-шифровальщика, который более известен под названием Scarab. Как передает replyua.net, соответствующая информация была представлена в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины. Впервые вирус эксперты обнаружили в июне текущего года, а вчера он распространился через крупнейшую спам-ботнетсеть «Necurs». С использованием ее было совершено отправку свыше 12,5 млн электронных писем в которых содержались файлы с новой версией Scarab ransomware. Электронные письма с содержанием Scarab, маскировались под архивы с отсканированными изображениями.
Получив сообщение, пользователи электронной почты видели, что к нему якобы прикреплялись файлы с изображениями отсканированных документов. Наприммер: «Отсканировано от Lexmark», «Отсканировано от HP», «Отсканировано от Canon, «Отсканировано от Epson».
Внутри этих писем содержался архив 7Zip, с заархивированным Visual Basic скриптом. После его срабатывания на компьютер пользователя происходит загрузка и запуск файла EXE-файл - вирус Scarab ransomware.