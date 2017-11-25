Историк о Голодоморе: когда в городах умирало процентов 10 населения, то в селах бывало – до единого человека

В эти дни Украина вспоминает жертв Голодомора, который смерчем пронесся по территории Украины. Как передает replyua.net, историк Александр Палий в своем блоге вспоминает, что в Центральной Украине был вообще ужас. Те, кто выжил, рассказывали, что война по сравнению с голодомором – мелочь, мол, упало не упало, убило не убило, а не всеобщий сплошной ужас для всех – и детей, и стариков, и женщин.
Историк рассказывает, что в архивах сохранилось письмо районного врача из его города в Черкасской области, которое направлялось вверх партии от марта 1933, он там пишет, что на тот момент умерла четверть населения, еще больше разбежалось. В селах был кошмар. Врача, разумеется, репрессировали. Александр Палий пишет, что среди тех, кто разбежался, был и его дед, отец которого рано все понял и поехал с семьей так далеко, пока ехал поезд – в Мурманск. Там тоже жили по тем временам довольно сытно – было все.
«Надо сказать, что когда в городах умирало процентов 10 населения, в селах все было гораздо хуже. Одно село моего района вымерло до единого человека, но у кого-то хватило силы повесить черный флаг вместо красного на сельсовете. Затем то село заселили жители соседних сел. О другом селе говорили как о людоедском, там произошло несколько случаев каннибализма, с ними не очень хотели жениться и через 50 лет. Все это, напомню, случилось в 20 веке», – написал Палий.