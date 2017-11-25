Порошенко смог договориться о новых траншах от Евросоюза

Петр Порошенко, президент Украины, во время своего участия в саммите Восточного партнерства смог договориться о получении макрофинансовой помощи в 2018 и 2019 годах.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, заявление о предоставлении новых траншей прозвучало от главы государства во время брифинга. «Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - 3 транша - такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года. Я очень надеюсь на то, что эти договоренности будут реализованы в ближайшее время и на следующей неделе ждем коммюнике от председателя Еврокомиссии», - подчеркнул президент.
Также он отметил, что была договоренность о неразглашении суммы всех траншей. Президент добавил, что все очень хорошо осведомлены, и объемы новых поступлений будут примерно теми же. Напомним, что Украина стала первой страной, которой Евросоюз выделил макрофинансовую помощь в размере 2.81 миллиарда евро. Еще ни одна страна, которая не входит в ЕС, не получала помощь в таком размере.