Автомобилистам-новичкам станет сложнее получить водительские права

Кабмин Украины усложнил порядок выдачи водительских прав автомобилистам, которые садятся за руль впервые. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится в постановлении правительства.
«Правительство внесло изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Этими изменениями, в частности, предполагается, что начинающим водителям будет выдаваться водительское удостоверение с ограниченным правом управления транспортными средствами сроком на два года», - говорится в документе. Кроме того, отмечается, что водитель не должен превышать скорость в 70 километров в час – будет действовать ограничение.
Что касается обмена удостоверения, выданного автомобилисту впервые, оно будет выдаваться во второй раз без экзамена только в том случае, если автомобилист за два года вождения совершил не более двух нарушений ПДД. Если таких нарушений было больше, придется сдавать практический и теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Помимо этого, если в первые два года водитель-новичок будет лишен водительских прав за серьезное нарушение, он уже не сможет вернуть себе удостоверение.