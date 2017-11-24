По примеру «ЛНР»: Ходаковский угрожает Захарченко и готовит переворот в «ДНР», - журналист

В частности, в сообщении журналиста говорится: «Александр Ходаковский, являющийся одним из главных российских наемников на Донбассе, прямо угрожает «главе «ДНР» Захарченко и готовит переворот по примеру Корнета в «ЛНР». При этом журналист отметил: «Ходаковский о режиме Захарченко говорит, что ситуация в Донецке не на много лучше. И если в Луганске главным оппонентом Плотницкому стали бойцы Корнета, то в Донецке основным публичным противником Захарченко будет именно Ходаковский, который имеет большой силовой ресурс».
В частности Юрий Бутусов резюмировал: «И Ходаковский намерено в этом сообщении подчеркивает психическую неадекватность главаря «ДНР» - «подразделения Захарченко получали команду на штурм МГБ»! Хочет показать, что Захарченко угрожает системе безопасности псевдореспублики, которой управляют, конечно же, кураторы из Москвы. Вероятно, что Ходаковский получил разрешение из Кремля на усиление открытой критики Захарченко. В Донецке накаляется обстановка».