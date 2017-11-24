Интрига вокруг отставки главаря «ЛНР»: Плотницкий вернется в ОРЛО, - СМИ

В это же время источники издания отмечают, что Леонид Пасечник на протяжении всего времени, пока между главой «ЛНР» Игорем Плотницким и так называемым руководителем «МГБ ЛНР» Корнетом был конфликт, сохранял нейтралитет. Это означает, что у нового главаря террористов ОРЛО нет никаких вопросов к своему предшественнику. Кроме того издание отмечает, что «новое руководство» псевдореспублики не намерено отказываться от соглашений, достигнутых в Минске, в частности и от процедуры обмена пленными с украинской стороной, который с конца прошлой недели проходит активную подготовку.
Напомним, ранее сообщалось, что отстраненный накануне от исполнения своих обязанностей «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и обнародовал видеообращение, в котором он сообщил, что некоторые высокопоставленные чиновники «ЛНР», в частности Шуркаева и Тейцман – это агенты спецслужб Украины.