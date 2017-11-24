Замена Плотницкого: в «ЛНР» озвучили ФИО своего нового главаря

В свою очередь «председатель Народного совета «ЛНР» Владимир Дегтяренко подтвердил информацию, что в «парламент» поступило заявление Плотницкого о сложении с себя полномочий и назначения Пасечника на должность «и.о. председателя «ЛНР». В частности, Дегтяренко сообщил: «Не имею никаких сомнений, что члены Народного совета поддержат кандидатуру Леонида Ивановича Пасечника на должность исполняющего обязанности председателя Луганской народной республики».
Напомним, ранее сегодня уже сообщалось, что Леонид Пасечник заявлял: «Сегодня по состоянию здоровья в отставку подал Игорь Венедиктович Плотницкий. На такое решение повлияли многочисленные боевые ранения, последствия контузии. Я приступаю к исполнению обязанностей главы «ЛНР» до предстоящих выборов в соответствии с решением Плотницкого».