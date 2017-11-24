Контузия скосила: главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий подал в отставку

Как информирует replyua.net, в сообщении боевика говорится, что Плотницкий сложил полномочия руководителя псевдореспублики «ЛНР» «по состоянию здоровья». Также Пасечник заявил: «Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии». Примечательно, что от самого Плотницкого подтверждения или опровержения данной информации пока нет.
В это же время сепаратист Пасечник подчеркнул, что по решению Плотницкого выполнять обязанности главаря псевдореспублики будет именно он, «впредь до предстоящих выборов». В заявлении Пасечника говорится: «От себя я также заявляю о своей приверженности соглашениям, достигнутым в Минске. «ЛНР» будет последовательно выполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства». Напомним, ранее издание сообщало, что главарь луганских террористов Игорь Плотницкий улетел из Луганска в Москву.