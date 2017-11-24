Зеленский выступил с новым обращением по поводу сериала «Сваты»

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский, резко раскритиковавший на днях решение СБУ о запрете въезда в Украину Федора Добронравова, российского актера из сериала «Сваты», записал новое видеообращение к украинским гражданам и опубликовал его на своей странице в социальной сети Facebook, передает replyua.net.
«Я хочу обратиться к ботам, называющим себя какими-то великими блогерами, и тем, кто уже забыл, что в свое время были журналистами. Послушайте, вы же люди нормальные, а не собаки. А вам дали команду «фас» и вы побежали? Вспомните, кто вы есть на самом деле, свой внутренний мир. Посмотрите туда, в сердце, если оно есть, буквально на пару секунд», — говорит Зеленский. После этого он дал ответ на наиболее распространенные комментарии относительно «Сватов».
«Прежде всего: «Кому нужен этот сериал?». Мой ответ: вкусов много. Не нравится — не смотришь. Кому нужно? 800 млн просмотров только в YouTube. Далее: «Сваты» — это пропаганда». Ребята, очнитесь. Сериал «Сваты» — про семью, про любовь, про детей. Там нет ничего, за исключение юмора и теплого настроения. Ничего», — утверждает Зеленский.