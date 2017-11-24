Главарь «ЛНР» подал в отставку по состоянию здоровья

В связи с проблемами со здоровьем главарь самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил о сложении своих полномочий. Как передает replyua.net, такую информацию распространили в «Луганском информационном центре» сославшись на называемого министра «государственной безопасности» «ЛНР» Леонида Пасечника. «Дали о себе знать множественные ранения в боях и последствия контузии. Исходя из его решения, я буду приступать к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов», — сообщил он.
Пасечник выразил слова благодарности Плотницкому за то, что он назначил его на эту должность. Пасечник добавил, что является приверженцем Минских договоренностей. Боевик добавил, что «Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства».
Ранее стало известно, что 23 ноября Плотницкий прилетел в Москву. Как известно, развитие резонансных событий в непризнанной «ЛНР» началось после того, как главарь «ЛНР» лишил должности «министра МВД» Игоря Корнета. Последний заявил, что не намерен покидать своей должности.