Составлен прогноз погоды в Украине на зиму

Зимой 2017 – 2018 года температурный режим в Украине не будет выходить за пределы нормы, в некоторых местах температура опустится ниже на несколько градусов, однако длительного периода сильных морозов не предвидится. Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, такой прогноз озвучила руководитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, пишет УНН.
По ее словам, в первый месяц зимы на в большей части областей Украины столбики термометра будут колебаться в пределах -3 ... -4 градусов мороза, а в западной части страны – в пределах нуля. Помимо этого, не ожидается в декабре сильных осадков. «Если с неба что-то и будет падать, то это будет дождь или мокрый снег. Накануне Нового Года на некоторое время похолодает, а вот в саму новогоднюю ночь ожидается кратковременное потепление», - пояснила Мартазинова. Также эксперт добавила, что в январе температура воздуха тоже не выйдет за обычные показатели, либо же будет на пару градусов «выше» - от 3 до 5 градусов мороза.