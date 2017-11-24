Київ визнали найбільш «зеленим мегаполісом» Європи

Українська столиця опинилася на першому місці у рейтингу найбільш «зелених» європейських міст, у яких проживає понад два мільйони осіб, інформує replyua.net. Відомо, що автором рейтингу є дослідник міст Філіпп Гартнер, повідомляє Archdaily. Під час проведення дослідження автор використав знімки із супутника, у яких застосовувався метод Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), у якому використовуються типи точок із знімків. Було проведено аналіз площі восьми кілометрів поруч з офіційними центрами міст, аби визначити, чи є на ній жива рослинність чи ні. Таким чином, індекс «зеленості» Києва (НДВІ) - 0,389. В цілому, було досліджено сорок три європейських міста.
Щодо міст-лідерів у Європі за показниками озеленення, то до них відносяться: Сараєво (Боснія і Герцеговина), Вадуц (Ліхтенштейн), Любляна (Словенія), Андорра-ла-Велья (Андорра) і Берн (Швейцарія). На останній сходинці за кількістю рослинності в столиці опинилася столиця Греції Афіни (Греція).
Нагадаємо, що в останню неділю вересня над європейськими країнами пройшла радіоактивна хмара.