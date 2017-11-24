В Украине теряют интерес к судьбе Крыма, - постпред президента в АРК

При этом постпред отметил, что он намерен создать специальный экспертный совет при Представительстве. Он заявил: «В наши дни мы наблюдаем, что Крымский полуостров постепенно исчезает из внимания ученых Украины, из внимания научно-исследовательских учреждений Украинского государства. Мы провели соответствующую аналитику».
В это же время постоянный представитель президента назвал такую ситуацию «позорной». Он заявил: «Мы откроем экспертный совет при Представительстве. Ведомство будет аккумулировать всю научную мысль Украины по вопросам оккупированных украинских земель с тем, чтобы в будущем, когда мы будем получать прямые предложения программы реинтеграции захваченных территорий и отдельные аналитические доклады, они были тщательно оценены».