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Путин будет гордиться: одно из украинских изданий увидело причину ухудшения жизни украинцев в Революции Достоинства

Путин будет гордиться: одно из украинских изданий увидело причину ухудшения жизни украинцев в Революции Достоинства
Информационный портал «Слово і діло», который мониторит выполнение обещания политиками, опубликовал статью о тотальном обнищание народа. Официальная зарплата увеличилась более чем в 2 раза, но должна же быть «зрада», поэтому взяли посчитали зарплату в долларах, а там уменьшения. Только вот «забыли» посчитать стоимость горючего в долларах, стоимость проезда в общественном транспорте в долларах, «забыли» сказать, что правительство не просто подняло «коммуналку», а подняло «коммуналку» для тех, кто может оплачивать по рыночным тарифам, а те, кто не может поголовно оформили субсидии и платят иногда меньше, чем платили в 2013 году, а в долларах – на 3562% меньше. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

По его словам, к таким манипуляциям с цифрами украинцы уже привыкли. Беспокоит другое: статья называется «Революция Достоинства до и после: как изменилась жизнь украинцев за 4 года в цифрах». То есть, читателю навязывается кремлевский штамп, что это все произошло из-за Революции Достоинства. Собственно, хорошо навязывается, учитывая хотя бы комментарии «А оно того стоило?» под статьей. То есть эта статья – это классика Киселева о «Доскакались на Майдане». Революция Достоинства привела к увеличению курса доллара, а не власть Януковича, которая разворовала все валютные резервы на его искусственное содержание и оставила в казне 100 тысяч грн.

Блогер отмечает, невольно у читателя складывается мнение, что Революция Достоинства вызвала падение и разрушение экономики, а не аннексия Крыма, не война в Донбассе. У нас все было, мы жили как в Швейцарии, а здесь произошла Революция Достоинства и вызвала тотальное обнищание. Ничего другого же не было. Какая война? Какая аннексия? Написано же «Страна без боя потеряла Крым», взяла и потеряла. Причин для потери не было никаких, армии РФ не было в Крыму, не было на Донбассе, не было обстрелов, ничего не было.
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