Эксперт: Корнету в Кремле подписали смертный приговор

Каждый из политологов и аналитиков пытается разгадать загадку событий, происходящих в эти дни в Луганске. Все рассказывают о том, что в Луганске произошел путч, силовой захват власти мятеж, что Плотницкий отошел от дел и вынужден был бежать в Москву, но на самом деле не стоит так рано списывать Плотницкого и забывать о нем. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире «Громадського радио» высказал координатор общественной организации «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.
По его словам, 13 ноября состоялась уже третья встреча Суркова и Волкера. По итогам встречи впервые обе стороны сделали одинаковые заявления. Там говорилось о том, что решение конфликта на Востоке лежит исключительно в рамках Минских договоренностей. Два государства, два центра влияния окончательно решили, что дорожная карта – это Минский процесс. И второе, два государства, которые влияют на принятие решений, сделали заявление о неразрывности политически вопросам безопасности в выполнении Минских соглашений.
«Представьте себе реакцию Суркова: получается так себе он заявил одно, а тут какой-то Корнет говорит, что он устранил подписанта Минских соглашений после встречи Суркова с Волкером. Берет на себя наглость заявлять о том, что он опирается на поддержку Кремля. Сдержанная реакция в виде официального заявления Кремля о том, что он не поддерживает ни одну из сторон конфликта, была наглядным свидетельством о том, что Корнету был подписан смертный приговор», – считает эксперт.