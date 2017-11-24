В МАУ рассказали о новых международных рейсах

В 2018 году авиакомпания МАУ планирует развивать новые маршруты в Польшу и Северную Европу. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом рассказал Юрий Мирошников, президент украинской авиакомпании.
По его словам, в следующем году МАУ будут очень активными в городах Северной Европы – Таллинне, Копенгагене и Осло, также не исключено, что компания запустит новый рейс в Каир. Мирошников рассказал о планах чаще летать в Польшу. «Не все только им вывозить пассажиров из Украины в свой хаб в Варшаве, пора и нам заняться всерьез польским рынком. Достаточно много интересных направлений. Мы перебирали, выбирали, пришли к некоторым выводам. Среди дальнемагистральных - Дели и Торонто, еще, наверное, Санья - курортный город в Китае», - заявил президент МАУ.
Мирошников также добавил, что не будет нового рейса в Шанхай, поскольку пропускная способность аэропорта была превышена, и Шанхай больше не может принять новые рейсы, однако МАУ планирует возобновить переговоры по этому вопросу в 2019 году.