Турчинов сделал важное заявление о летальном оружии

У Соединенных Штатов нет ни одного основания для того, чтобы затягивать процесс предоставления Украине летального оружия. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом журналистам в Киеве рассказал Александр Турчинов, секретарь СНБО. Он отметил, что сейчас для Украины важно не только получать, но и самой производить оружие.
«Вы знаете, что США уже несколько раз принимали решение, но от принятия решения до поставки летального оружия мы никак этот отрезок не пройдем. Но я надеюсь, что это произойдет, и это для нас важно и с политической точки зрения, и с политической позиции. Я убежден, что нет сегодня объяснения и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают с вопросом военно-технического сотрудничества, в том числе и в вопросах поставок и производства современного летального оружия», - подчеркнул секретарь СНБО.
Также он отметил, что в случае предоставления летального оружия, Соединенные Штаты смогут доказать, что выполняют соглашение по обеспечению независимости и безопасности Украины.