Порошенко обсудил с Юнкером финансовый пакет для Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко обсудил возможность оптимизации финансовой помощи Европейского союза, а также перспективы нового финансового пакета с возглавляющим Еврокомиссию Жан-Клодом Юнкером. Как передает replyua.net, об этом идет речь в заявлении пресс-службы президента Украины. «Лидеры поговорили на тему оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета», – говорится в сообщении.
В соответствии с данными пресс-службы, политики также обсудили перспективы реализации инициативы Петра Порошеко по интеграции Украины в общий цифровой и энергетического рынков Евросоюза. Особое внимание собеседники обратили на процесс подготовки к европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, которая должна состояться в следующем году.
Как известно, Петр Порошенко надеется получить финансовую помощь ЕС. Глава государства не намерен отступать и будет добиваться помощи от европейских партнеров. Вместе с тем, европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан раскритиковал идею нового инвестиционного плана для Украины. Еврочиновники говорят, что у Украины много денег, но их нужно правильно использовать.