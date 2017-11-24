Данилюк попытался оправдаться после налогового скандала

Александр Данилюк, министр финансов, оказавшийся в центре налогового скандала (он не задекларировал 5 миллионов гривен), попытался обелить себя, заявив о том, что против него была задействована репрессивная система. Как сообщает replyua.net, об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке.
«22 ноября получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на мои возражения относительно акта налоговой проверки. Это означает, что в ближайшее время получу налоговое уведомление-решение — прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальстарт», - пишет министр. По его словам, сотрудники фискальных органов не перевели документы из Великобритании, не приняли их к сведению и даже не разобрались в том, чем в то время он занимался. Данилюк подчеркнул, что он предоставлял документы, где говорилось, что он с семьей живет в Великобритании, а также платит там налоги со всех своих доходов.
«Налоговая Киева признает, что им не удалось установить период моего пребывания за пределами Украины, потому что соответствующие органы хранят сведения об этом только в течение пяти лет. То есть, если сведений нет, то и вывод можно сделать любой? Захотели — написали», - добавил Данилюк.