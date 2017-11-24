валюта
СпецтемаВолонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Данилюк попытался оправдаться после налогового скандала

Данилюк попытался оправдаться после налогового скандала
Александр Данилюк, министр финансов, оказавшийся в центре налогового скандала (он не задекларировал 5 миллионов гривен), попытался обелить себя, заявив о том, что против него была задействована репрессивная система. Как сообщает replyua.net, об этом Данилюк написал на своей странице в Фейсбуке.

«22 ноября получил отрицательный ответ от Киевской ГФС на мои возражения относительно акта налоговой проверки. Это означает, что в ближайшее время получу налоговое уведомление-решение — прямой путь к уголовному делу и возможность для моих оппонентов сделать еще одну атаку и облить меня грязью, некоторые уже успели сделать фальстарт», - пишет министр. По его словам, сотрудники фискальных органов не перевели документы из Великобритании, не приняли их к сведению и даже не разобрались в том, чем в то время он занимался. Данилюк подчеркнул, что он предоставлял документы, где говорилось, что он с семьей живет в Великобритании, а также платит там налоги со всех своих доходов.

«Налоговая Киева признает, что им не удалось установить период моего пребывания за пределами Украины, потому что соответствующие органы хранят сведения об этом только в течение пяти лет. То есть, если сведений нет, то и вывод можно сделать любой? Захотели — написали», - добавил Данилюк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Волонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
23 ноя 2017
14504

Волонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

Как передает replyua.net, популярный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай в своем блоге пишет о том, что его терзает огромное желание запретить всем гражданам РФ въезд в Украину. 11000

24 ноя 2017
5421

Блогер: Россия убила больше 10 тысяч украинцев. После этого мы должны терпеть всяких артистишек, которые поддержали это убийство?

Особенно часто риторика о любви к русским звучала в 2014-ом году, и вот на дворе уже 2017-ый год, но эта риторика не перестает звучать от наших так называемых «элит», которым не так близки сами

23 ноя 2017
4321

Обмен пленными: Медведчук признался, кого хочет выменять в Украины Россия

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук во время интервью «Комсомольской правде в Украине» признал, что Российская Федерация надеется вернуть своих граждан, которые были задержаны в

24 ноя 2017
3442

Известная писательница поблагодарила вице-спикера Госудумы РФ за его высказывание об Украине

В интервью журналистам «Обозревателя» известная в Украине писательница Лариса Ницой, которая активно выступает в поддержку украинского языка, заявила, что нужно поблагодарить вице-спикера российской

Последние новости

В Украине теряют интерес к судьбе Крыма, - постпред президента в АРК

Лукашенко рассказал подробности «шпионского» скандала с украинским журналистом

Путин будет гордиться: одно из украинских изданий увидело причину ухудшения жизни украинцев в Революции Достоинства

Цены на бензин в Украине побили рекорд двухлетней давности

Юнкер и Порошенко обсудили реформы в Украине

В России прокомментировали заявление Зеленского в адрес СБУ

Эксперт: Корнету в Кремле подписали смертный приговор

СМИ сообщили об убийстве координатора переворота в «ЛНР»

В МАУ рассказали о новых международных рейсах

Турчинов сделал важное заявление о летальном оружии

Блогер рассказал, как Россия Донбасс сливает

Порошенко обсудил с Юнкером финансовый пакет для Украины

Данилюк попытался оправдаться после налогового скандала

В Кремле признали факт оккупации Донбасса РФ

Турчинов: Россия ввела на Донбасс дополнительные войска

Француз показал, как он выглядит после годовой диеты на просроченных продуктах

Хуг спрогнозировал обострение ситуации на Донбассе зимой

У США нет оснований, чтобы не дать Украине летальное оружие – СНБО

Известный бренд одежды финансирует терроризм – СБУ

Российский социолог: благодаря событиям в Луганске разгадан секрет «русского мира»

 Новости за день