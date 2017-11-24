Турчинов: Россия ввела на Донбасс дополнительные войска

Секретарь РНБО Александр Турчинов заявил, что на Донбассе ситуация обострилась в связи с введением на оккупированные территории дополнительного контингента российских вооруженных сил, однако украинские военные держат ситуацию под контролем, сообщает replyua.net.
«Есть информация о возникающих конфликтных ситуациях между разными уголовными группировками, входящим в оккупационную администрацию на оккупированных территориях востока нашей страны. Из-за этого обострения российское военное руководство дал приказ об увеличении контингента, российского контингента, находящегося на этой территории. По этой причине проблемные вопросы, в том числе те военные столкновения, о которых сегодня нам известно… Это крайне сложная для нас проблема», — заявил Турчинов журналистам в пятницу, говоря о потерях украинских военнослужащих в ходе боевых столкновений на востоке Украины за последние сутки.
По его словам, того, как РФ увеличила свой военный контингент на Донбассе, стало понятно, «что будут происходить обострения, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию».