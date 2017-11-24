У США нет оснований, чтобы не дать Украине летальное оружие – СНБО

У американских властей отсутствуют причины для затягивания передачи летального оружия Украины. Как передает replyua.net, такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделал секретарь РНБО Александр Турчинов. Чиновник при этом выразил убеждение, что Украина не только должна получать оружие, но и начать его производство. «Когда речь идет о военно-техническом сотрудничестве, оно для нас крайне важно, так как это не просто какой-то боеприпас получить или получить какое-то оружие, мы хотим производить качественное современное оружие самостоятельно, и для нас более важной является технология. Это для нас приоритет», – сказал Турчинов.
Секретарь СНБО добавил, что у США нет повода затягивать вопрос предоставления Украине оружия.
«Как известно, США уже несколько раз принимали решение, однако от принятия решения до поставки летального оружия никак не удастся пройти этот отрезок. Я все же надеюсь, что это произойдет, и это для нас важно и с политической точки зрения, и с политической позиции. По моему мнению, сегодня нет объяснения и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают с вопросом военно-технического сотрудничества, в том числе и в вопросах поставок и производства в Украине современного летального оружия», – подчеркнул секретарь СНБО.