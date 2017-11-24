Известный бренд одежды финансирует терроризм – СБУ

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось разоблачить популярного производителя одежды в финансировании террористических организаций. Как передает replyua.net, соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице ведомства. В том числе, сдало известно, что товар, который изготавливался на оккупированной территории Луганской области, продавался в сети фирменных магазинов по всей Украине. Компания, в свою очередь, платила «налоги» самопровозглашенной Луганской народной республике, которые были потрачены на финансирование преступных вооруженных формирований.
Более того, стало известно, что представители СБУ провели ряд обысков в офисах и складских помещениях в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. При проведении следственных действий было обнаружено документы и значительное количество готовой к реализации продукции.
«По результатам изъятых материалов и документов становится очевидным факт производства продукции как раз на производственных мощностях, находящихся на временно оккупированной территории Луганской области», - сказано в сообщении.