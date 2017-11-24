Гордон о выступлении на телеканале РФ: «Сказал россиянам то, что им еще никто не говорил»

Дмитрий Гордон, украинский журналист, заявил о том, что канал Россия 1 предложил ему поучаствовать в передаче, но он согласился на включение только с условием, что ему дадут высказать все то, что он давно хотел сказать, передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
«Россиянам надо сказать, на мой взгляд, прямо в эфире, что вас оболванивают, что вы пошли войной на некогда братское государство, что у нас 10 тысяч убитых людей, что у нас ни одного маленького городка, где бы не было ряда свежевырытых могил, в которых лежат молодые ребята, погибшие на своей земле, защищая свою землю... Что у нас вернулось очень много ребят из АТО без рук, без глаз, без ног, что у нас много детей, в конце концов, не родилось из-за этого. Что вы, почувствовав нашу слабость, когда трижды судимый дважды сидевший президент сбежал, пришли к нам, забрали то, что плохо лежало. И это братская страна, как вы себя называли?», - рассказал журналист.
По его словам, после этого включения он получил очень много откликов именно от россиян. Гордон подчеркнул, что говорил пять минут, и за это время «высказал негодяям все, что хотел сказать». Журналист уверен, что зародил сомнения у тех граждан РФ, которые свято верят российским властям.