Политолог: в этот раз может стоит отказаться от «вакцинации» и отправить пациента послужить?

Многие в сети не понимают, как же так Владимир Зеленский, который чуть ли не в президенты собрался, позиционировал себя, как патриот, высеивал Путина и тут вот так «прозрел». Ответ прост и он станет понятен каждому, когда мы увидим его на российском телевидении, как Ани Лорак и прочих звезд шоубиза. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Андрей Плахонин.
По его словам, все без исключения российские телеканалы показали видеообращение Зеленского. Еще несколько лет назад Зеленский громко декларировал свою активную гражданскую позицию, публично отказавшись от контрактов в России, а также от сотрудничества с российскими актерами, в том числе и в сериале «Сваты». В России тогда даже было собрались открыть на Зеленского уголовное дело, обвинив его в финансировании «карательных батальонов», несколько превратно интерпретировав перечисленный Зеленским после получения повестки из военкомата миллион гривен «на развитие ВСУ», да, к счастью для продюсера и актера, вовремя разобрались.
Плахонин отметил, что вот, после трехлетней ремиссии, новый рецидив. «Поможет ли ему еще одна вакцинация повесткой, или пациент нуждается в более радикальных методах лечения? Может быть, ну его, еще один миллион на «развитие ВСУ», не пришло ли время отказаться от взяток и кумовства, и отправить пациента послужить?», – задается вопросом эксперт.