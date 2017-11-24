«Укроборонпром» начинает поставки запчастей к танкам в Европу

В сообщении отмечается, что соответствующий контракт был одобрен в результате участия украинского внешнеторгового предприятия «Спецтехноэкспорт» в публичном тендере по правилам GPA (Government Procurement Agreement), состоявшегося при поддержке проектного офиса GPAinUA в границах пилотного проекта. «Конкурс осуществлялся согласно европейской директиве Defence Directive 2009/81/EC. Условия участия в тендере были идентичными с теми, которые требуются от участников публичных тендеров в системе, разработанной украинскими специалистами – Prozorro. Примечательно, что «Спецтехноэкспорт», после присоединения Украины к соглашению GPA, стал первой компанией Украины, которая выиграла европейский тендер по правилам GPA», - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь директор входящего в состав «Укроборонпрома» предприятия «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул заявил: «Оборонная промышленность Украины имеет все необходимые разработки и компетенции для выполнения работ такого лана».