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В Сети жестко раскритиковали Зеленского из-за его обращения к СБУ

В Сети жестко раскритиковали Зеленского из-за его обращения к СБУ
В украинском сегменте соцсети Facebook резко раскритиковали шоумена и актера Владимира Зеленского, обратившегося к Службе безопасности Украины из-за возможности запрета показа сериала «Сваты», информирует replyua.net. В частности, по мнению военного журналиста Мирослава Гайя, настало время для запрета в Украине пропагандистского продукта, в том числе, сериала «Сваты».

«Этот сериал миллионной армии телезрителей насаждает глупость и насилие на ментальном уровне. И вот, как оказалось, Зеленскому мешают делать деньги на российских актерах. Не желают пустить артиста страны агрессора. Да делайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке в таком случае или в РФ. Можно принять, когда сюда едут интеллектуалы или просто честные жители России, которые надеются уйти от репрессий путинского режима. Но когда к нам на заработки едет актер, выступающий против территориальной целостности моей страны... Также нужно запретить российский пропагандистский продукт - ВЕСЬ. И это при том, что снимают такой продукт в Украине», - пишет он.

В свою очередь, по словам блогера и волонтера Романа Синицына, не так давно он вообще не знал о том, что такой сериал существует, однако он расстроился тем, как много людей встали на защиту истерики Зеленского.
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Горячая тема: Волонтер ответил Зеленскому: зарабатывайте деньги и снимайте свои замечательные сериалы и шоу в Донецке или в РФ

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