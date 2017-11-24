Грибаускайте: Время вступления Украины в ЕС зависит только от нее самой

Литовский президент Даля Грибаускайте утверждает, что только от самой Украины зависит время ее присоединения к Европейскому союзу. Как передает replyua.net, такое заявление она озвучила накануне начала брюссельского саммита Восточного партнерства в ответ на вопросы журналистов. «Украина станет членом клуба сразу после того, как будет к этому готова», - сказала президент Литвы, подчеркнув, что только от восточных партнеров зависит, насколько эффективно они используют финансовую помощь Евросоюза и проводят реформы. «ЕС много предлагает. От Украины зависит, сколько она сможет взять и как быстро проведет реформы», - добавила она.
Со слов Грибаускайте, Брюссель предоставил немалые финансовые ресурсы, которые, впрочем, Украина использует не до конца. «Только от самих стран партнеров зависит, как они используют ресурсы, которые мы предлагаем», - отметила глава Литвы.
В свою очередь, премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что для Евросоюза программа «Восточного партнерства» продолжает оставаться приоритетом. При этом политик заявил, что в будущем надеется увидеть больше перспектив для стран-участниц программы.