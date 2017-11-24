Ницой поблагодарила Толстого за Украину в составе России

Лариса Ницой, украинская писательница, заявила о том, что нужно поблагодарить Петра Толстого, вице-спикера Госдумы РФ, за то, что в эфире одной из программ он заявил, что Украина является российской территорией, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Хочу его поблагодарить за это. Пусть и дальше так высказывается. Пусть и дальше они так говорят. Пусть украинцы прозревают. Спасибо им за науку. Ведь все думали, что они наши братья, что они с нами обнимаются», - заявила Ницой. Также писательница подчеркнула, что высказывания, которые принадлежат Толстому и другим россиянам, должны подсказать украинцам, какой народ проживает по соседству с ними, и как россияне на самом деле относятся к украинцам. «На нашей Украине, не на той части Украины, которая сейчас временно оккупирована наглыми националистами и сепаратистами. Будет всегда. Была, есть и будет всегда», - высказался Толстой.
Напомним, что Толстой уже неоднократно позволял себе скандальные высказывания в адрес Украины. Ранее он заявлял, что украинский язык – это «телячья мова». В одной из программ он вступил в перепалку с журналисткой Яниной Соколовской, постоянно перебивая ее.