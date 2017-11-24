Известная писательница поблагодарила вице-спикера Госудумы РФ за его высказывание об Украине

В интервью журналистам «Обозревателя» известная в Украине писательница Лариса Ницой, которая активно выступает в поддержку украинского языка, заявила, что нужно поблагодарить вице-спикера российской Государственной думы Пера Толстого, назвавшего в эфире одного из российских телеканалов Украину «территорией России», передает replyua.net. «Я бы хотела его поблагодарить за это. Пускай и далее продолжает так высказываться. Пусть и дальше они так говорят. Пусть украинцы прозревают. Спасибо им за науку. Так как все считали, что они наши братья, что они с нами обнимаются», - прокомментировала писательница.
Также Лариса Ницой считает, что после подобных заявлений граждане Украины должны осознать, какой народ живет недалеко, а также какое у них к нам отношение.
Отметим, что в эфире росТВ Петр Толстой назвал украинский язык «телячьей мовой». Это произошло в ходе обсуждения фильма «Война ради мира». «Что это за слово вообще – госпитальер? Это по-украински или на каком это языке? На этой телячьей мове - этот госпитальер», - заявил политик.