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В Луганске идет подготовка к вооруженному противостоянию с Донецком

В Луганске идет подготовка к вооруженному противостоянию с Донецком
После так называемого «военного переворота» в оккупированном Луганске и появление в городе военной техники из Донецка, ситуация в двух так называемых «республиках» ситуация обострилась, что может привести к военному противостоянию между двумя главарями боевиков. Как передает replyua.net, об том на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Среди сотрудников так называемой «администрации главы ЛНР» и «министерств» началось распространение информации о возможности объединения «Л/ДНР» в одно квазигосударственное образование с административным центром в Донецке. «Чиновники ЛНР» начали опасаться, в процессе перехода под управление «ДНР» могут начаться чистки среди руководителей структур «ЛНР» с обвинениями их в содействии деятельности украинских спецслужб, чтобы устранить от руководства людей Плотницкого», - отметил эксперт.

В то же время, некоторые так называемые чиновники «ЛНР» заявляют о планах уехать из оккупированной территории. Часть из них намерены сбежать в Россию, другие – на подконтрольную Киеву территорию.
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