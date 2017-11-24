В Луганске идет подготовка к вооруженному противостоянию с Донецком

После так называемого «военного переворота» в оккупированном Луганске и появление в городе военной техники из Донецка, ситуация в двух так называемых «республиках» ситуация обострилась, что может привести к военному противостоянию между двумя главарями боевиков. Как передает replyua.net, об том на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Среди сотрудников так называемой «администрации главы ЛНР» и «министерств» началось распространение информации о возможности объединения «Л/ДНР» в одно квазигосударственное образование с административным центром в Донецке. «Чиновники ЛНР» начали опасаться, в процессе перехода под управление «ДНР» могут начаться чистки среди руководителей структур «ЛНР» с обвинениями их в содействии деятельности украинских спецслужб, чтобы устранить от руководства людей Плотницкого», - отметил эксперт.
В то же время, некоторые так называемые чиновники «ЛНР» заявляют о планах уехать из оккупированной территории. Часть из них намерены сбежать в Россию, другие – на подконтрольную Киеву территорию.