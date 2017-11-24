Дегтяренко: «Плотницкий еще вернется в «ЛНР»

Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», отправился в Москву, однако чуть позже он вернется в Украину. Как передает replyua.net, об этом в эфире «Право на владу» рассказал Андрей Дегтяренко, редактор программы «Донбасс. Реалии».
Редактор при этом подчеркнул, что пока никто не собирается вычеркивать из планов главу «ЛНР», в том числе и луганские оппоненты Плотницкого. «Я уверен, что Плотницкий вернется, потому что даже Корнет пишет всегда, что это не Плотницкий агент СБУ и диверсант, а его окружение. А это значит, наверное, что подпись Плотницкого еще чего-то стоит, что даже сепаратисты, которые хотят устранить его от власти, согласны, чтобы он вернулся хотя бы как «зицпредседатель», - заявил Дегтяренко.
Напомним, что российский писатель Захар Прилепин подтвердил информацию о том, что Плотницкий сейчас находится в Москве. По словам Прилепина, сначала глава «ЛНР» добрался до Ростова-на-Дону, откуда вылетел эконом-классом в Москву. При себе у него была лишь небольшая сумка.