Порошенко рассказал, как можно защитить крымских татар

Выступая вчера, 23 ноября, в Брюсселе, глав украинского государства Петр Порошенко заявил, что защитить крымских татар от преследования можно только благодаря освобождению аннексированного Крыма, передает replyua.net.
«Страшные события, произошедшие сегодня в Крыму во время обысков и при задержании крымскотатарских активистов. Активистка, у которой есть очень важная история защиты интересов крымскотатарского народа, во время задержания умерла. Мы с этим не собираемся мириться, Россия должна нести ответственность за эти ужасные шаги. Я хотел бы отметить, что единственным способом защиты крымскотатарского народа является освобождение Крыма от оккупации», - заявил Порошенко.
Стоит напомнить, что прокуратура АРК начала расследование уголовного дела по факту обысков представителями российских силовых ведомств в Крыму и смерти ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки. В том числе, были внесены сведения в реестр в связи с фактом смерти ветерана крымскотатарского национального движения, по признакам уголовного преступления согласно статье «Умышленное убийство».