Сало стало лидером по подорожанию среди всех продуктов в Украине

Национальный украинский продукт в этом году побил все ценовые рекорды, и в некоторых областях стоимость сала увеличилась почти в два раза. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в середине ноября стоимость этого продукта превысила 68 гривен за килограмм, и это почти на 70 процентов больше, чем в январе 2017 года.
Как отмечают эксперты, причину подорожания сала они установить не смогут, поскольку свинина с начала года подорожала только на 28 процентов, и, скорее всего, производители накручивают стоимость ради наживы. Лидерами по темпам подорожания продукта стали Одесская область – с начала года сало в Одессе подорожало на 101 процент, и сейчас дешевле 87 гривен за кило в Одессе сало не найти, а также Николаевская область, где за кило сала просят 72 гривны, и подорожание составило 106 процентов.
Однако «дальше всех пошел» Киев – среди украинских городов он стал абсолютным лидером по подорожанию сала – сейчас на столичных рынках сало продают по 125 гривен за килограмм. Эксперты объясняют резкое подорожание сала в Украине увеличением спроса на него, при одновременном сокращении производства. И добавляют — виной всему падение благосостояния украинцев.