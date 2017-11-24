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Геращенко: «Плотницкий и Корнет не смогли поделить награбленное»

Геращенко: «Плотницкий и Корнет не смогли поделить награбленное»
Антон Геращенко, нардеп от Народного фронта, прокомментировал последние события в Луганске, отметив, что Корнет и Плотницкий просто не смогли поделить между собой награбленное, сообщает replyua.net со ссылкой на «Гордон».

«Главарь «МВД ЛНР» Игорь Корнет курируется ФСБ России, главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий – представителем президента РФ Владиславом Сурковым. Скорее всего, они не поделили награбленное. Украины это касается лишь в том плане, что все это происходит на оккупированной территории нашей страны. В остальном это не приведет ни к каким далеко идущим последствиям», - отметил Геращенко. По его словам, со стороны «ЛНР» нападение не планируется, кроме того, украинская сторона также не собирается предпринимать какие-либо действия, связанные с силовыми способами возвращения оккупированных территорий.

Нардеп добавил, что Россия усиливает свою группировку в Луганской области, поскольку перебросила туда новую технику, однако техника в Луганске была и раньше. «Информация о том, что боевики перебрасывают силы из Донецка в Луганск, думаю, может соответствовать действительности, но все это – лишь буря в стакане. Игры марионеток», - добавил Геращенко.
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