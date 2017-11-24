В ЕС сделали еще один шал для введения на Донбасс миротворцев

В ходе состоявшегося в Брюсселе саммита Европейской народной партии была поддержана инициатива Украины о размещении на Донбассе миротворческого контингента, поэтому данный факт будет зафиксирован в финальной декларации саммита. Как передает replyua.net со ссылкой на «112.Украина», такое заявление озвучил замглавы Администрации президента Константин Елисеев.
«Я считаю, что украинский президент очень жестко поставил вопрос о том, что нужно четко поддержать позицию по размещению на территории оккупированного Донбасса миротворческой миссии ООН. Сейчас уже можно сказать, что это предложение также получило положительное восприятие и эту идею также зафиксируют в тексте совместной декларации саммита Европейской народной партии», — заявил он. Высокопоставленный чиновник добавил, что итоговый текст декларации будет состоять из ряда других важных для Украины позиций.
«Крайне важно и то, что Европейская народная партия на этом саммите осудит российскую агрессию, а также поддержит дальнейшее продление действия антироссийских санкций, введенных несколько лет назад», — сообщил заместитель главы АП.