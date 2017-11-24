Джемилев: «РФ заселяет Крым людьми, лояльными к российским властям»

РФ нарушила Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированных территориях, и она заселяет Крым людьми, лояльными к российским властям. Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, об этом заявил Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа.
«Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе. Например, 250 тыс. человек они привезли из Донецка и Луганска, этих ватников, многие из них – бандиты, участвующие в беззаконии, и не менее 250 тыс., а то и 300–400 тыс., по разным оценкам, – жители России», - заявил Джемилев. При этом он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию можно отнести к военным преступлениям, но ситуация с демографией строго засекречена, и Крыму «приписывают» тысячи новых людей.
Лидер крымскотатарского народа также заявил, что в структурах, где находятся такие данные, невозможно найти ни одного представителя крымскотатарского народа. Напомним, что незаконный референдум в Крыму состоялся весной 2014 года. Ни одна из западных стран не признала аннексию полуострова.