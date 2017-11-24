Снизошло прозрение: в Луганске уже заметили «русских фашистов»: фото

Во временно оккупированном Луганске, где несколько дней назад произошел переворот, начали распространяться листовки, авторы которых призывают к защите от «фашистов» из России и так называемой «ЛНР» и России, передает replyua.net. Соответствующие фотографии в своем «Живом журнале» выложил блогер под псевдонимом bell_mess. «Луганчанин! В твой дом пришла беда! Фашистские наемники из "ДНР" и России пытаются захватить твою «республику» и свергнуть законное правительство», - отмечается в листовках.
Реакция пользователей соцсетей на такое «прозрение» жителей Луганска была мгновенной: «Начали друг друга избивать?», «Волки от испуга скушали друг друга», «Порошенко, введи войска!».
Ранее стало известно, что самопровозглашенный главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий сбежал в Москву. Такую информацию распространил ставший «заместителем командира батальона ДНР» Захар Прилепин на своей странице в соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине. В свою очередь, известный российский певец Иосиф Кобзон, который поддержал террористов «Л/ДНР», предложил свое посредничество в переговорах между Плотницким и главой «МВД ЛНР» Игорем Корнетом.