Прилепин рассказал, как Плотницкий бежал в Москву

Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», все-таки сбежал из Луганска в Москву. Как передает replyua.net, об этом на своей странице ВКонтакте сообщил Захар Прилепин, российский писатель, который ранее отправился воевать на Донбасс.
По словам Прилепина, сначала Плотницкий добрался до Ростова-на-Дону, откуда вылетел эконом-классом до Москвы. При этом у главы «ЛНР» была только ручная кладь – небольшая сумка. Самолет приземлился в «Шереметьево», где Плотницкого дожидались два оперативника, которые потом сопровождали его. Накануне Игорь Плотницкий заявил о попытке переворота и обвинил в этом уволенного главу «МВД» Игоря Корнета. Как сообщает Новая газета, административные здания в Луганске остаются под контролем вооруженных людей в форме без знаков отличия. Издание предполагает, что они представляют соседнюю «дружественную ДНР».
Напомним, что 21 ноября центр Луганска заняли вооруженные люди, позже они попытались захватить административные здания. Многие местные жители утверждают, что этим событиям предшествовал конфликт между Плотницким и Игорем Корнетом, которого глава «ЛНР» отстранил от должности главы «МВД Луганской республики».