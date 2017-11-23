Тайное становится явным: Шабунин и компания оказались в центре коррупционного скандала

«Миранда», за которую в августе 2016 года выступали антикоррупционеры во главе с Шабуниным избежала уплаты налогов. Фирма в наглый способ полностью перечислила на другую компанию 140 тысяч долларов, полученных от грантодателей. Таким образом «Миранда» записала полную сумму гранта в расходы, не оставляя ни копейки для прибыли, из которой пришлось бы платить налоги. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского блогера Мирослава Олешко.
По его словам, «Миранда» действовала как фирма-прокладка, отправив всю сумму гранта другой компании с признаками фиктивности. Таким образом, средства были просто конвертированы в наличные, что позволило «Миранде» избежать уплаты ЕСВ да НДФЛ с зарплаты программистов. «Отдельный вопрос к грантовым антикоррупционерам во главе с Шабуниным, Бигусом и Каплиным, которые стали сыпать пустыми угрозами активно защищая «Миранду». Почему тогда они не вспомнили про свои антикоррупционые принципы?», – задается вопросом блогер.
Он напомнил, что качество софта производимого «Мирандой» было крайне низким и советник министра МВД Антон Геращенко с нардепом Иваном Винником продемонстрировали это, сломав защиту почти сразу после выхода программы. Это не на шутку разозлило Шабунина и компанию, которые стали угрожать Антону Геращенко.