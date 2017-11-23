В «ЛНР» следом за Захарченко заявили о готовности к обмену пленными с Украиной

В частности, Кобцева сказала: «Еще год тому назад «Луганская народная республика» была готова в полном объеме к осуществлению обмена заложниками, мы и в настоящее время к этому полностью готовы». В соответствии с его словами в настоящее время стороны проводят согласование списков.
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что главный боевик «Донецкой народной республики» Александр Захарченко сделал заявление, что его незаконное вооруженное формирование готово к обмену пленными. В частности он отметил: «До Нового года будет проведен весь обмен пленными. В ДНР к этому готовы. Отныне все дело стоит за Киевом».