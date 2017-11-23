Захарченко подтвердил готовность к процедуре по обмену пленными

Как известно, сегодня ранее издание уже сообщало, что лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук в ходе интервью одному из средств массовой информации заявил, что Россия надеется вернуть граждан РФ, задержанных украинской стороной. В это же время Медведчук не отметил, сколько в Украине находится таких людей.
Ранее перед этим между президентом России Владимиром Путиным и его кумом Виктором Медведчуком состоялся разговор, в ходе которого стороны обговорили возможность выполнения конфликтующими сторонами обмена пленными. После разговора с Медчедчуком, Владимир Путин пообещал, что лично переговорит с главарями террористических Донецкой и Луганской «народных республик» Александром Захарченко и Игорем Плотницким по поводу обмена заложниками.