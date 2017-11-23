В МИД потребовали от России прекратить преследование коренного народа Крыма

По мнению представителя украинского внешнеполитического ведомства Марьяны Бецы, Российская Федерация, проводя новые обыски в дома проживающих в незаконно аннексированном полуострове крымских татар, пытается отомстить за принятую резолюцию третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, передает replyua.net. Дипломат потребовала от Москвы немедленного прекращения таких действий. Как уже ранее стало известно, в оккупированном Симферополе было проведено задержание нескольких членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые якобы «прибегали к вымогательству в особо крупном размере» у гражданина Турции.
Следует напомнить, что после российской аннексии самопровозглашенные власти Крыма провели обыски у независимых журналистов, представителей общественных движений, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также мусульман Крыма, которых подозревают в сотрудничестве с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
К тому же, есть информация о проведении обысков в Грушевке у отца бывшего политзаключённого Мустафы Дегерменджи – Бекира.