Насиров: Врачи обнаружили у меня онкологию

Медики обнаружили у Романа Насирова, отстраненного руководителя Государственной фискальной службы, онкологическое заболевание. Как передает replyua.net, такое заявление сам бывший чиновник озвучил сегодня в ходе общения с журналистами, сообщает «Укринформ». «Относительно состояния моего здоровья. Я еще раз хочу прокомментировать данный вопрос. В действительности, у меня были большие проблемы с давлением. Медики считал, что это проблемы с сердцем, но выяснилось, что это хуже, речь идет об онкологии», – сообщил он. В то же время, Насиров рассказал, что его уже прооперировали.
«Я прошел операцию. Я прошел первый курс радиоактивной терапии. Надеюсь, что все будет хорошо», - сказал он.
Романа Насирова, как известно, подозревают в нанесении ущерба на 2 миллиарда гривен. Следствие считает, что по его инициативе были приняты необоснованные решения относительно отсрочки рентной платы за добычу полезных ископаемых. Столичный Соломенский районный суд в ночь на 8 марта текущего года принял решение об избрании меры пресечения Роману Насирову в виде ареста на 60 суток, предоставив ему право внести залог в 100 миллионов гривен.