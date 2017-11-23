валюта
СпецтемаНеоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях

Насиров: Врачи обнаружили у меня онкологию

Насиров: Врачи обнаружили у меня онкологию
Медики обнаружили у Романа Насирова, отстраненного руководителя Государственной фискальной службы, онкологическое заболевание. Как передает replyua.net, такое заявление сам бывший чиновник озвучил сегодня в ходе общения с журналистами, сообщает «Укринформ». «Относительно состояния моего здоровья. Я еще раз хочу прокомментировать данный вопрос. В действительности, у меня были большие проблемы с давлением. Медики считал, что это проблемы с сердцем, но выяснилось, что это хуже, речь идет об онкологии», – сообщил он. В то же время, Насиров рассказал, что его уже прооперировали.

«Я прошел операцию. Я прошел первый курс радиоактивной терапии. Надеюсь, что все будет хорошо», - сказал он.

Романа Насирова, как известно, подозревают в нанесении ущерба на 2 миллиарда гривен. Следствие считает, что по его инициативе были приняты необоснованные решения относительно отсрочки рентной платы за добычу полезных ископаемых. Столичный Соломенский районный суд в ночь на 8 марта текущего года принял решение об избрании меры пресечения Роману Насирову в виде ареста на 60 суток, предоставив ему право внести залог в 100 миллионов гривен.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света
Важное за сутки
22 ноя 2017
9127

Блогер: вчера Кремль покончил с песней «Киев должен вести переговоры с «ЛНР» и «ДНР»

События в Луганске более интересные, чем выдаются на первый взгляд. Разборки сепаратистов можно стразу не брать во внимание. Интересно другое. Интересные причины. Такие события не могли произойти без

23 ноя 2017
7528

Отдать Львов Польше: в Госдуме озвучили громкое заявление о разделе Украины Россией

В прямом эфире ток-шоу на одном из российских пропагандистских телеканалов депутат российской Государственной думы Олег Нилов озвучил заявление, касающееся раздела украинской территории

23 ноя 2017
6179

Была, есть и будет наша: вице-спикер Госдумы выступил с громким заявлением об Украине

Выступая в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», вышедшей вчера, 22 ноября, Петр Толстой, занимающий должность вице-спикера Государственной думы Российской Федерации, назвал Украину

23 ноя 2017
4195

Портников прокомментировал переворот в «ЛДНР» и раскрыл правду о Плотницком

В своем «Фейсбуке» известный украинский журналист Виталий Портников, комментируя попытку переворота в террористической «Луганской народной республике», высказал свое мнение о то, кем же на самом деле

22 ноя 2017
4106

Политолог: Кремль занервничал. «Впарить» псевдообразования на условиях РФ не получилось и уже не получится

То, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин вдруг стал рассказывать о неимоверной

Последние новости

Захарченко подтвердил готовность к процедуре по обмену пленными

В МИД потребовали от России прекратить преследование коренного народа Крыма

Насиров: Врачи обнаружили у меня онкологию

СМИ сообщили о взрывах на военных складах в Донецке

Еврокомиссар: Разговоры о немедленном членстве Украины в ЕС нереалистичны

Кобзон решил помирить Плотницкого и Корнета, но отметил, что разборки – это не серьезно

Обмен пленными: Медведчук признался, кого хочет выменять в Украины Россия

Портников прокомментировал переворот в «ЛДНР» и раскрыл правду о Плотницком

В Россию из Луганска вывезли всю наличку – разведка

Луганск остался без денег, всю наличку вывезли в Россию, - Минобороны

Российские депутаты хотят после наступления мира в Сирии, заняться «миром» в Украине и пересмотреть украинские границы

Жертвами Голодомора стали 4 миллиона украинцев – данные демографов

Оккупанты в Крыму вновь провели обыски и задержания крымских татар

В Украине могут запретить показ популярного сериала

Была, есть и будет наша: вице-спикер Госдумы выступил с громким заявлением об Украине

Климкин: Отношения Украины и ЕС не должны ограничиваться «Восточным партнерством»

В Донецке нет украинцев и россиян, там живут советские люди, – эксперт

Мосийчук набросился на Саакашвили, - видео

Оливье подорожает: эксперты выяснили, в какую сумму обойдется салат на Новый год

С 2018 года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранных граждан

 Новости за день