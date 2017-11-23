СМИ сообщили о взрывах на военных складах в Донецке

В ночь на сегодня, 23 ноября, в подконтрольном пророссийским террористам Донецке произошли взрывы на военных складах, принадлежавшим боевикам, из-за чего погибли люди. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты «Укринформа» со ссылкой на собственные источники. «В Донецке этой ночью на двух военных объектах раздались взрывы. Есть погибшие. Главарь «ДНР» Александр Захарченко запретил чиновникам давать какие-либо комментарии по поводу данного события, а также предупредил о недопущении утечки информации в средствах массовой информации», – пояснил собеседник агентства.
Стоит отметить, что раннее народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук проинформировал, что в ночь на 23 ноября произошел ряд диверсий против штабных структур «первого армейского корпуса ДНР», которые располагаются в Догннцке.
Согласно информации Тымчука, в результате диверсий не обошлось без жертв среди офицеров штаба «первого армейского корпуса ДНР», штабов отдельной артиллерийской бригады и 100-й бригады («Республиканская гвардия ДНР»).