Еврокомиссар: Разговоры о немедленном членстве Украины в ЕС нереалистичны

По состоянию на сегодняшний день разговоры о том, что в скором времени Украина может стать членом Европейского союза, являются далекими от реальности. Как передает replyua.net со ссылкой на «Европейскую правду», такое мнение в ходе беседы с журналистами озвучил европейский комиссар по вопросам политики соседства и переговоров Йоханнес Хан. По его словам, из всех стран, которые участвуют в программе «Восточное партнерство», конкретно свое стремление к интеграции в Евросоюз демонстрирую только Грузия, Украина и Молдова. Вместе с тем Хан считает, что не нужно спекулировать на тему перспективы приобретения этими странами членства в ЕС.
«Если вы утверждаете, что немедленно станете членами ЕС, то это нереалистично. Однако люди хотят услышать, верить, что это случится через три года. В таком случае, правительство оказывается под давлением, а мы не хотим, чтобы правительство, успешно проводящее работу, находилось под давлением», – заявил комиссар.
Европейский чиновник добавил, что странам стоит сосредоточиться на имплементации Соглашения об ассоциации. «Благодаря этому процессу страны смогут приблизиться к ЕС, а говорить сейчас о следующих шагах спекулятивно», – сказал Хан.