Обмен пленными: Медведчук признался, кого хочет выменять в Украины Россия

Кроме того Виктор Медведчук не уточнил, скольких Российская Федерация удерживает граждан Украины. Кум российского президента отметил: «Есть фамилии людей, которые на слуху. Это отдельный переговорный процесс, который не имеет никакого отношения к Минским переговорам. Общее лишь в том, что занимаюсь этим я. Как результат, уже были освобождены Савченко, Аванасьев, а также Солошенко». Отвечая на вопрос журналиста, проводит ли Медведчук какую-либо работу по задержанным в аннексированном Крыму, лидер «Украинского выбора» отметил: «Таких поручений не было, так что нет. Но, только если речь идет о Кольченко и Сенцове».
В общем, Виктор Медведчук напомнил, что никаких обменов уже не было на протяжении более года, а точнее – 14 месяцев. Как результат он отправился к Путину, а президент России впоследствии переговорил с Плотницким и Захарченко.