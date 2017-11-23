В Россию из Луганска вывезли всю наличку – разведка

В Главном управлении разведки украинского Минобороны, из временно оккупированного Луганска вывезли всю наличку. Как передает replyua.net, такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга озвучил полковник Александр Мотузяник, занимающий должность спикера оборонного ведомства. «На оккупированных территориях ухудшаются условия проживания местных жителей. В том числе, в банках и банкоматах Луганска нет наличных средств», – сказал он.
«В соответствии с предварительными сведениями, всю наличность вывезли на российскую территорию. Пенсионерам, обращающимся к сотрудникам финансовых учреждений для прояснения ситуации, заявили, что денег не будет до конца текущего года. Что стало причиной такой ситуации – тоже неизвестно», – отметил Мотузяник.
Более того, разведчики сообщили, что из-за кризисной ситуации в общественно-политической жизни на территории непризнанной «ЛНР» командование подконтрольных России террористов хотят воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против украинских военных. Как известно, вчера в оккупированный Луганск вошла колонна военных автомобилей из Донецка.