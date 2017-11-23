Луганск остался без денег, всю наличку вывезли в Россию, - Минобороны

Так, по словам военного, в Луганске в городских финансовых учреждениях и банкоматах нету наличных средств. При этом Мотузяник отметил: «Согласно с предварительной информацией все наличные средства были вывезены из Луганска в Россию. В свою очередь сотрудники банков оккупированного Луганска, давая ответы на запросы пенсионеров по прояснению ситуации, говорят, что денег в городе не будет до конца года. Однако причину пока никто не сообщает».
Также стоит отметить, что украинские разведчики предоставили информацию, что в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории террористической «Луганской народной республики» командование из России всячески предпринимает попытки воспользоваться ситуацией для наращивания военного конфликта против украинских военных.