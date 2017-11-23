Жертвами Голодомора стали 4 миллиона украинцев – данные демографов

Из-за Голодомора в 1932 – 1933 годах погибли 3,94 млн украинцев. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», такая информация была представлена главным научным сотрудником Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Натальей Левчук.
«Мы провели работу над демографической реконструкцией, в которой была учтена информация переписи населения СССР 1926 года и 1939 года. Принято считать, что есть как общие факторы, так и несоответствия в причинах и результатах голода в Украине и других регионах Советского Союза. В Украине в 1933 году голод стал голодомором-геноцидом. В соответствии с нашими оценками, потери населения СССР в 1932-1934 годах составили 8,7 млн человек. В абсолютном отношении Украина понесла наибольшие потери - 3 млн 943 тысячи человек», - рассказала она. Левчук отметила, что на тот момент в Украине проживало 30-31 млн человек, всего СССР - 104-105 млн.
«Жители села пострадали больше всех. Однако из общего числа около 300 тысяч - это потери среди населения в городах. В относительном отношении это 16% крестьяне и 4% - городское население», - рассказала Левчук.