В Украине могут запретить показ популярного сериала

После получения необходимых документов от Министерства культуры, Госагентство Украины по вопросам кино соответствующим образом отреагирует на решение СБУ, запрещающее въезд в Украину звезде сериала украинского производства, российскому актеру Федору Добронравову, передает replyua.net. Соответствующее заявление в комментарии журналистам «Укринформа» рассказал первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин.
«В настоящее время у Госкино нет причин для запрета показа сериала «Сваты». Мы на это прореагируем, однако лишь после того, как получим официальные бумаги от Минкультуры, форсирующие список лиц, запрещенных ко въезду, на основании документа СБУ», – сказал Неретин. Чиновник также рассказал, что данный процесс является сугубо бюрократическим. В соответствии с ним, СБУ необходимо направить соответствующий документ в Минкультуры, а Минкультуры – в Госкино.
«Наши действия соответствуют полю действующего законодательства. Сразу после того, как мы получим этот документ – это может произойти сегодня, завтра, послезавтра, – мы отменим прокатное удостоверение на сериал», – пояснил заместитель главы Госкино.